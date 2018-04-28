Entusiasmo Napoli a Firenze! Mille tifosi alla stazione Firenze Santa Maria Novella per gli uomini di Sarri
Che entusiasmo a Napoli! Per la partenza del Napoli in treno, oggi pomeriggio, la stazione Porta Garibaldi di Napoli si è trasformata in un vero e proprio stadio. Folla anche a Firenze per l'arrivo de...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 20:44
Che entusiasmo a Napoli! Per la partenza del Napoli in treno, oggi pomeriggio, la stazione Porta Garibaldi di Napoli si è trasformata in un vero e proprio stadio. Folla anche a Firenze per l'arrivo degli azzurri, attesi dal pullman. Gli uomini di Sarri alloggiano all'Nh hotel di Porta al Prato. Circa mille sono stati i tifosi che hanno accolto la squadra a Firenze. Tanti i cori e gli sfottò alla Juve con i tifosi azzurri che sono inoltre andati a caccia di foto ed autografi