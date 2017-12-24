Estadio Deportivo: Fiorentina pronta a dare l'assalto a Yannis Salibur. Profilo e caratteristiche del giocatore...

Si avvicina la sessione invernale del mercato per i viola. Sul taccuino di Corvino il primo nodo da risolvere è quello legato agli uomini di fascia e dalla Spagna spunta un nome nuovo. Secondo Estadio...

Si avvicina la sessione invernale del mercato per i viola. Sul taccuino di Corvino il primo nodo da risolvere è quello legato agli uomini di fascia e dalla Spagna spunta un nome nuovo. Secondo Estadio Deportivo, infatti, la Fiorentina sarebbe pronta a sfidare il Siviglia per il classe ’91 Yannis Salibur, giocatore del Guingamp in Francia. In scadenza di contratto a giugno 2018, quest’anno 2 gol in 13 presenze, l’anno precedente 8 gol e 6 assist mentre nel 2015/2016 10 gol e 6 assist. Piede mancino, gioca soprattutto come esterno destro.