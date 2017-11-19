PAGELLE VIOLA: CHIESA QUANTO CORRE, SI SALVANO SIMEONE E SPORTIELLO...
Sportiello 6 Tiene a galla la Fiorentina nella prima frazione, mentre nei secondi 45' non viene mai impegnato.Gaspar 6 Non è tra i peggiori, corre e cerca il dialogo con i compagni sulla fascia.Astori...
Sportiello 6 Tiene a galla la Fiorentina nella prima frazione, mentre nei secondi 45' non viene mai impegnato.
Gaspar 6 Non è tra i peggiori, corre e cerca il dialogo con i compagni sulla fascia.
Astori 5.5 Partecipa al disastro collettivo in occasione del gol di Paloschi. Leggero.
Pezzella 5.5 Meno preciso del solito, soffre eccessivamente il modesto attacco avversario.
Olivera 4 Giusto il tempo di fare un po' di danni in difesa prima di uscire per fare posto a un attaccante. (Dal 46' Babacar 5.5 Entra bene in partita, poi si eclissa) .
Sanchez 6 Salva almeno la faccia con qualche discreto contrasto. Continuo.
Veretout 5.5 Ci mette la grinta, ma non la precisione. Confusionario.
Benassi 5 Il suo apporto alla partita oggi è quasi inesistente. Bocciato.
Dias 4.5 Praticamente impalpabile, difficile dare un'altra descrizione della sua prova. (Dal 61' Saponara 5 Come se non fosse entrato).
Chiesa 6.5 Pareggia i conti con una delle sue incursioni. Rapido e freddo.
Simeone 6 Comincia a carburare solo nel secondo tempo, al termine del quale serve un assist per il pareggio di Chiesa.
Pioli 5.5 Fatta eccezione per Maxi Olivera, sceso in campo al posto di Biraghi, la formazione viola di Ferrara non regala sorprese. Dopo un primo tempo dai ritmi veramente bassi, nella ripresa la Fiorentina si ritrova a dover fare fare i conti con l'1-0 della Spal. Nel secondo tempo i viola pareggiano, anche se nel complesso la partita di Ferrara è tutt'altro che sufficiente.
Tommaso Fragassi