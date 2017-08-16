Pezzella: tifosi infuriati per la cessione. Il Betis prende critiche e insulti sui social. I messaggi...

È stata tutt'altro che pacata la reazione dei tifosi del Real Betis alla notizia dell'ormai sempre più imminente addio del difensore argentino German Pezzella. A testimoniarlo il risultato di un sonda...

È stata tutt'altro che pacata la reazione dei tifosi del Real Betis alla notizia dell'ormai sempre più imminente addio del difensore argentino German Pezzella. A testimoniarlo il risultato di un sondaggio lanciato sul portale Mundo Deportivo, che esprime la maggioranza di insoddisfatti tra i sostenitori biancoverdi. Anche molti commenti lasciati su Twitter dai tifosi del Betis parlano chiaro, tra chi incolpa la società, chi l'allenatore e chi ricorda, invece, di quando il Betis aveva dichiarato incredibile il difensore.