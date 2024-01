23 milioni dall’Arabia per la Supercoppa. La Fiorentina incassa 1,5 milioni, 8 a chi vince, 5 all’altra finalista

I soldi messi sul piatto dall’Arabia Saudita per accaparrarsi questa “Final Four” sono stati tanti e se ne gioveranno le casse del calcio di casa nostra. Non solo le squadre che prenderanno parte all’evento. Oltre al bonus diretto dato dalla partecipazione (1.5 milioni ad ogni squadra, più 5 per la squadra che uscirà sconfitta dalla finale) il montepremi sarà di 23 milioni complessivi e la vincitrice della Supercoppa realizzerà un’entrata di 8 milioni di euro.Andando ad analizzare nello specifico gli introiti, di questi 23 milioni una piccola percentuale resterà nelle casse della Lega, mentre la restante parte verrà divisa, in parti non uguali, tra le 4 partecipanti: chi vincerà il trofeo incasserà 8 milioni. In poche parole, un assegno corposo assieme alla Coppa.La cifra complessiva “generata” dall’evento sarà intorno ai 26 milioni, visto che si aggiungeranno anche il 50% dei proventi del naming rights della manifestazione, il 50% dei ricavi dai led a bordo campo e uno ventiseiesimo della cifra totale incassata dai diritti tv venduti a Mediaset.