Sacchi: "Bernardeschi? La Juventus ci punta forte, credono in lui e sono disposti a spendere tanto"

L'icona del calcio italiano ed ex allenatore fra le altre del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato a La Stampa alcune dichiarazioni inerenti all'interesse della Juventus nei confronti di Bernardeschi. C...

L'icona del calcio italiano ed ex allenatore fra le altre del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato a La Stampa alcune dichiarazioni inerenti all'interesse della Juventus nei confronti di Bernardeschi. Così l'ex allenatore: "La Juve su Bernardeschi? Staranno cercando di trattare. Ma immagino credano nelle qualità del ragazzo, che ne ha, altrimenti non sarebbero pronti a spendere 35 milioni".