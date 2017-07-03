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Sacchi: "Bernardeschi? La Juventus ci punta forte, credono in lui e sono disposti a spendere tanto"

L'icona del calcio italiano ed ex allenatore fra le altre del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato a La Stampa alcune dichiarazioni inerenti all'interesse della Juventus nei confronti di Bernardeschi. C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 14:46
Sacchi: "Bernardeschi? La Juventus ci punta forte, credono in lui e sono disposti a spendere tanto" -
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L'icona del calcio italiano ed ex allenatore fra le altre del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato a La Stampa alcune dichiarazioni inerenti all'interesse della Juventus nei confronti di Bernardeschi. Così l'ex allenatore: "La Juve su Bernardeschi? Staranno cercando di trattare. Ma immagino credano nelle qualità del ragazzo, che ne ha, altrimenti non sarebbero pronti a spendere 35 milioni".

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