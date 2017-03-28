Siparietto Sarri-giornalista viola: "Mister, è stato accostato alla Fiorentina". E Sarri...

Curioso siparietto avvenuto durante la premiazione per la panchina d'oro avvenuta a Coverciano pochi giorni fa. Un giornalista inviato sul posto, infatti, si è avvicinato a Maurizio Sarri per chiederg...

Curioso siparietto avvenuto durante la premiazione per la panchina d'oro avvenuta a Coverciano pochi giorni fa. Un giornalista inviato sul posto, infatti, si è avvicinato a Maurizio Sarri per chiedergli un pensiero sugli ultimi accostamenti alla Fiorentina fatti dai quotidiani nei suoi confronti. L'attuale tecnico del Napoli, però, non ha risposto alla domanda e ha preferito allontanarsi dall'inviato, scuotendo la testa.

La sensazione, dunque, è che per Sarri l'opportunità di sedere sulla panchina viola è solo una remota suggestione lanciata da qualche speranzoso giornalista, oppure da qualcuno che ha sentito le voci sbagliate. L'ex allenatore Antella, Sangiovannese ed Empoli, infatti, non sembra affatto propenso ad un possibile trasferimento in viola.