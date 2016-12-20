Dopo il Napoli tutti in vacanza. La ripresa i primi di gennaio con un allenamento a porte aperte
Dopo la partita i giocatori raggiungeranno subito le rispettive famiglie
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2016 12:13
Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, pare che l'appuntamento di giovedì sera sarà l'ultimo momento di aggregazione per la squadra che, al termine di Fiorentina-Napoli, si separerà per l'inizio delle festività. Infatti, dopo il fischio finale, i giocatori raggiungeranno immediatamente le loro famiglie per trascorrere insieme le meritate vacanze. L'appuntamento con la ripresa degli allenamenti è quindi fissato per i primi giorni di gennaio, per i quali sembra che la società stia lavorando all'organizzazione di una sessione aperta ai tifosi.