Dopo il Napoli tutti in vacanza. La ripresa i primi di gennaio con un allenamento a porte aperte

Dopo la partita i giocatori raggiungeranno subito le rispettive famiglie

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, pare che l'appuntamento di giovedì sera sarà l'ultimo momento di aggregazione per la squadra che, al termine di Fiorentina-Napoli, si separerà per l'inizio delle festività. Infatti, dopo il fischio finale, i giocatori raggiungeranno immediatamente le loro famiglie per trascorrere insieme le meritate vacanze. L'appuntamento con la ripresa degli allenamenti è quindi fissato per i primi giorni di gennaio, per i quali sembra che la società stia lavorando all'organizzazione di una sessione aperta ai tifosi.