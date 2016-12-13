Chiesa: "Per arrivare fin qui non bisogna mai dare niente per scontato"

Servono tanta umiltà e determinazione, ogni giorno

Dal palco dell'Otel, dove è in corso la festa del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato Federico Chiesa, rivolgendo parole importanti a tutte le giovani promesse viola che sperano di intraprendere il suo stesso percorso: "Per arrivare a dove sono arrivato io servono umiltà e determinazione ogni giorno, e non dare mai nulla per scontato".