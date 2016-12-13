TMW: il Leicester vuole fare shopping in Italia, nel mirino anche un giocatore della Fiorentina...

Il Leicester, in ritardo in Premier ma agli ottavi di Champions, è in cerca di rinforzi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che il Leicester City di Claudio Ranieri stia guardando con interesse al nostro campionato in vista dell'imminente apertura del mercato di riparazione. I campioni d'Inghilterra, in ritardo in Premier ma in grande spolvero in Champions League, sono infatti in cerca di rinforzi ed i profili che tengono banco sulla scrivania di Ranieri sarebbero quelli di Lorenzo Pellegrini del Sassuolo e di Josip Ilicic della Fiorentina. Vedremo quindi se le Foxes si faranno sotto per rinnovare l'organico in vista della seconda parte di stagione e dei prossimi impegni europei.