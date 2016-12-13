TMW: il Leicester vuole fare shopping in Italia, nel mirino anche un giocatore della Fiorentina...
Il Leicester, in ritardo in Premier ma agli ottavi di Champions, è in cerca di rinforzi
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2016 14:05
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che il Leicester City di Claudio Ranieri stia guardando con interesse al nostro campionato in vista dell'imminente apertura del mercato di riparazione. I campioni d'Inghilterra, in ritardo in Premier ma in grande spolvero in Champions League, sono infatti in cerca di rinforzi ed i profili che tengono banco sulla scrivania di Ranieri sarebbero quelli di Lorenzo Pellegrini del Sassuolo e di Josip Ilicic della Fiorentina. Vedremo quindi se le Foxes si faranno sotto per rinnovare l'organico in vista della seconda parte di stagione e dei prossimi impegni europei.