Labaro Viola

Il recupero di Genoa-Fiorentina affidato a Marco Guida

Il fischietto di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Carbone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2016 13:29
Il recupero di Genoa-Fiorentina affidato a Marco Guida -
News
Condividi

La direzione del recupero della 3^ giornata di campionato tra Genoa e Fiorentina, in programma per giovedì allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, è stata affidata all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto classe '81, in Serie A dal 2010 ed internazionale dal 2013, sarà coadiuvato nella direzione della gara, alla quale manca più di un'ora di gioco, dagli assistenti Costanzo e Carbone. Gli addizionali saranno Mazzoleni e Sacchi mentre il IV uomo sarà Tegoni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok