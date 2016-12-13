Il recupero di Genoa-Fiorentina affidato a Marco Guida

Il fischietto di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Carbone

La direzione del recupero della 3^ giornata di campionato tra Genoa e Fiorentina, in programma per giovedì allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, è stata affidata all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto classe '81, in Serie A dal 2010 ed internazionale dal 2013, sarà coadiuvato nella direzione della gara, alla quale manca più di un'ora di gioco, dagli assistenti Costanzo e Carbone. Gli addizionali saranno Mazzoleni e Sacchi mentre il IV uomo sarà Tegoni.