Tuttosport: Fiorentina su Vida (Dinamo Kiev), ma le pretese sono alte...

Il difensore centrale classe '89 è seguito anche dal Torino

Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe anche la Fiorentina su Domagoj Vida, difensore croato attualmente in forza alla Dinamo Kiev. Difensore centrale classe '89, dotato di un fisico roccioso e di una grande prestanza fisica, ha nel gioco aereo il suo punto di forza, caratteristica quest'ultima che più volte lo porta ad essere pericoloso anche nell'area avversaria. Adattabile anche sulla fascia - preferibilmente a destra - abbina la duttilità ed una buona tempistica negli anticipi ad un'eccessiva irruenza che, spesso e volentieri, lo porta a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro. Osijek, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Dinamo Kiev le sue tappe fin qui, che gli hanno permesso di arrivare a vestire anche la maglia della nazionale croata. Su di lui però sembra ci sia anche il Torino, un'ulteriore complicazione in una trattativa già resa non troppo agevole dalle alte pretese dell'entourage del giocatore, con il prezzo del cartellino che sfiora i 9 milioni di euro.