Sorteggio: anche Mencucci e Rogg a Nyon, appuntamento alle 13. Dove seguire il sorteggio...
In attesa del sorteggio vediamo da chi sarà composta la delegazione viola a Nyon
Sarà necessario attendere ancora qualche ora per conoscere il nome dell'avversaria che affronterà la Fiorentina nei sedicesimi di finale di Europa League. Alla cerimonia che, come di consueto, si svolgerà nella città svizzera di Nyon prenderà parte anche la delegazione della Fiorentina, alla quale si aggregheranno l'amministratore delegato Sandro Mencucci ed il direttore generale Andrea Rogg. Per chi invece seguirà il sorteggio da casa l'appuntamento è alle ore 13, subito dopo la definizione degli accoppiamenti degli ottavi di Champions, con la diretta che potrà essere seguita sui canali di Sky Sport ed Eurosport oppure sul sito ufficiale della UEFA.