Marocchi: "La Fiorentina può vincere l'Europa League, non ha bisogno di un sorteggio fortunato"

Roma e Fiorentina sono già tra le possibili vincitrici del torneo...

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Bologna e Juventus, ha parlato negli studi di Sky Sport alla vigilia dei sorteggi di Champions ed Europa League: "Alla Juventus ed al Napoli serve una pallina fortunata nel sorteggio di domani. Alla Roma ed alla Fiorentina no, questo non serve. Le nostre due squadre sono già tra le possibili vincitrici”.