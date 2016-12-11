Labaro Viola

Convocazioni ufficiali: con il Sassuolo ci saranno Baba, Hagi e Perez. Tutti i convocati di Sousa

Diramata la lista ufficiale dei convocati per Fiorentina-Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2016 18:06
Convocazioni ufficiali: con il Sassuolo ci saranno Baba, Hagi e Perez. Tutti i convocati di Sousa -
News
Condividi

Diramata la lista ufficiale dei convocati per la partita che domani sera alle 19 vedrà la Fiorentina sfidare il Sassuolo al Franchi.

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Borja Valero, Vecino, Zarate.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok