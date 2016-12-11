Convocazioni ufficiali: con il Sassuolo ci saranno Baba, Hagi e Perez. Tutti i convocati di Sousa
Diramata la lista ufficiale dei convocati per Fiorentina-Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2016 18:06
Diramata la lista ufficiale dei convocati per la partita che domani sera alle 19 vedrà la Fiorentina sfidare il Sassuolo al Franchi.
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Borja Valero, Vecino, Zarate.