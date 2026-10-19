Zetti in controcorrente: "Cerchiamo di vedere positivo, perchè questa squadra ora ha bisogno di fiducia"

Il peccato? Essersi persi dopo il primo gol del Como, essersi allungati permettendo ai lariani di raddoppiare. Peccato, perché la reazione c’è stata

Contro il Como di oggi puoi vincere o perdere. Ma, ovviamente, dipende da come lo fai. E’ l’atteggiamento che fa la differenza, la cattiveria, i passi in avanti sotto il profilo mentale. L’approccio? Noi preferiamo parlare di coraggio e carattere, quelli che la Fiorentina ha dimostrato comunque di avere, almeno fino a quando Di Bello ha convalidato il gol di Liberali nonostante un evidentissimo fallo su Goncalves. Il raddoppio è venuto quasi di conseguenza, ma fino a quel momento avevamo visto una Fiorentina a trazione anteriore con qualità e sacrificio.

Il peccato? Essersi persi dopo il primo gol del Como, essersi allungati permettendo ai lariani di raddoppiare. Peccato, perché la reazione c’è stata. Ma è stato ancora il Var protagonista, quel Var che prima non viene attivato e che poi ti toglie il pari dopo più di cinque minuti di review. Il resto è venuto di conseguenza, col terzo gol del Como arrivato proprio durante il forcing viola. Potremmo citare la scarsa precisione sottoporta, le praterie in difesa o gli errori di Goncalves e De Gea. La verità è che, per una volta, nonostante il ko, preferiamo sottolineare l’atteggiamento. Sì, cerchiamo di vedere positivo, perchè questa squadra ora ha bisogno di fiducia.

Lo scrive stamattina in edicola Cosimo Zetti su La Nazione