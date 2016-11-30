Zamparini caccia De Zerbi, al suo posto Corini che esordirà contro la Fiorentina

La sconfitta in Coppa Italia è fatale per De Zerbi che lascia il Palermo all'ultimo posto in classifica

Zamparini ha mangiato un altro allenatore ma, questa volta come non mai, sembra impossibile dargli torto. Infatti il Palermo di De Zerbi cade rovinosamente anche contro lo Spezia, ai calci di rigore si, ma pur sempre contro una squadra di categoria inferiore. La disastrosa avventura di De Zerbi che, con l'attenuante di una squadra non certamente all'altezza, ha portato i rosanero ad occupare l'ultimo posto in classifica, oltre ad aver salutato la Coppa Italia appena ai sedicesimi finale, si conclude quindi in questo gelido mercoledì di novembre. Al suo posto arriva Eugenio Corini, ex centrocampista del Palermo e con diverse esperienze sulle panchine di Portogruaro, Crotone, Frosinone e Chievo nonostante la giovane età. Il nuovo allenatore del Palermo farà quindi il suo esordio domenica prossima contro la Fiorentina.

Gianmarco Biagioni