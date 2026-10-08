Vieri: "Il gol di Ndour è stata anche fortuna, ma sta dimostrando molto altro"

L'ex attaccante viola ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'Under 21 di Baldini, soffermandosi anche su Ndour e Kean

Bobo Vieri è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per commentare la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini e alcuni dei protagonisti della squadra azzurra. Tra questi anche Cher Ndour, autore di una rete spettacolare da oltre 70 metri contro la Polonia.

"La sua è stata anche fortuna. Solo con quella ti può venire fuori una roba del genere. La le cose da guardare sono altre e Ndour sta dimostrando molto altro.

Kean? Il Como è stata una buona scelta se gioca. E' un attaccante completo: attacca bene la profondità, segna. Per questo ha sempre giocato. Per la struttura fisica che ha deve trovare minuti".