Vanoli: “Un punto che ci ha permesso di staccare la Cremonese. Troppi cross sbagliati”

Al termine della gara contro il Parma, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Siete andati piano

“Siamo andati piano nell’ultima 3/4 del primo tempo e abbiamo sbagliato tantissimi cross, attaccando male la porta. Nel secondo tempo meglio, potevamo portarla a casa ma queste partite qua devi sempre tenere un equilibrio. Siamo delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese”.

Non segnate da 250 minuti: cosa si sente di aver sbagliato?

“A volte il calcio è strano. Nei primi due mesi abbiamo avuto tante occasioni e gli alti e bassi sono normali. Oggi è mancata la qualità nel cross nei cross e nell’attaccare il secondo palo. rispetto a Udine, oggi abbiamo avuto xG alti. Ci è mancato dell’inventiva”.

Che cosa risponde ai fischi?

“Ho sempre detto che i tifosi sono importanti e se si sentono di fare questo… loro ci caricano anche nei momenti negativi e dobbiamo accettarlo. Bisogna essere consapevoli che fino alla fine lotteremo”.

Come stanno Kean e Solomon?

“Moise a Udine ha preso un colpo e ha la caviglia infiammata. Abbiamo provato a portarlo in panchina ma continuava ad avere dolore e speriamo di averlo per la Conference: valuteremo giorno dopo giorno. Con Solomon stiamo portato avanti la terapia e vediamo se riusciamo a recuperarlo prima o dopo la sosta”.

La Fiorentina ha fatto passi indietro rispetto a qualche settimana fa. Lei è preoccupato in vista di Cremona?

“L’analisi è giusta. In questo periodo qua ci sta mancando un po’ di energia psico-fisica. A Udine era la quinta partita in 16 giorni e non sono stato bravo a recuperare la chiave a fargli recuperare energie. Oggi meglio nel secondo tempo, nel primo quello che mi ha dato fastidio è che Dodo teneva molto basso Harrison. Nella ripresa siamo stati più aggressivi e abbiamo avuto delle occasioni in cui dovevamo fare gol. Non voglio mettere la croce a nessuno ma serve ritrovare brillantezza”.

Perché tutte queste difficoltà davanti?

“Quando ho detto che tutti devono prendere le proprie responsabilità è stato creato un caso. Io intendevo dire che dobbiamo essere bravi a recuperare energie psico-fisiche dopo la quinta partita. Stasera ci è amncata qualità nell’uno contro uno di giocatori come Solomon. Eravamo troppo statici e questo ha dato vanaggio ai suoi difensori”.

Perché non è andato sotto la curva?

“Non creiamo queste situazioni. Mi sono messo davanti all’inizio e poi ho sempre mancato i ragazzi. Ho sempre fatto così. Dai, un po’ di rispetto anche per me con queste domande. Io a loro dico sempre ai ragazzi di andare: oggi stiamo dando poco, ma è sempre tutto”. Lo scrive Tuttomercatoweb