Vanoli scherza: “Il gol da 70 metri di Ndour? Oggi ci ha provato in allenamento e non è andata bene”

Il tecnico viola ha commentato la rete spettacolare del centrocampista con l'Under 21, sottolineandone la crescita

Paolo Vanoli, alla vigilia di Genoa-Fiorentina, ha parlato di Cher Ndour dopo il gol da oltre 70 metri realizzato con l'Italia Under 21, soffermandosi sui suoi progressi e sull'obiettivo di vederlo un giorno con la Nazionale maggiore.

"Sono molto contento sia di Fagioli che di Ndour. Ndour oggi ha riprovato il gol in allenamento e non ha funzionato. Ha fatto un gol strepitoso, è il coraggio di provare quel tiro lì. È la crescita che ha avuto in questi 2 anni, con i giovani servono bastone e carota, lo vorrei vedere in nazionale maggiore, in U21 ha fatto vedere di essere importante, lavoro per questo. Io gli ho detto metti da parte la numero 10 e gli ho dato la 8, perché deve correre".