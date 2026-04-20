Vanoli: "Oggi abbiamo pagato fisicamente la rosa corta. I punti fatti nel girone di ritorno sono importanti"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Dazn al termine del pareggio tra la sua Fiorentina e il Lecce di Di Francesco

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Dazn al termine del pareggio tra la sua Fiorentina e il Lecce di Di Francesco, queste le sue parole sul tema:

“Venire qua dopo gli ultimi impegni mi preoccupava. A livello fisico avevamo sprecato tanto e a livello fisico l’abbiamo pagato. Anche perché la rosa è corta. Faccio un plauso ai ragazzi perchè queste partite fa una volta l’avresti perse. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, abbiamo fatto fatica a salire e stare su.”

“Con un rosa al completo abbiamo un valore. Nel girone di ritorno siamo diventati squadra e i punti fatti sono importanti. Abbiamo alternato delle prestazioni ma dovuto anche alla classifica in campionato e agli infortuni. Nel secondo tempo siamo riusciti a restare dentro anche con grande fatica.”

“Nel calcio di oggi il sistema di gioco cambia durante una partita. Nel primo tempo Gud giocava dentro e l’abbiamo trovato bene ma abbiamo fatto tanti errori tecnici ma ci succede spesso. La Fiorentina viene prima di tutto e sfruttare le proprie caratteristiche. Gud ci mette il massimo ma con le sue qualità deve fare qualcosa in più.”

“Dobbiamo finire sto processo e poi si tirerà le somme. A me piace guardare avanti e non dietro. Avere continuità e una crescita.”