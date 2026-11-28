Vanoli: “Nessuno scontro con la squadra per le parole sull’umiltà. Sono l’uomo giusto al posto giusto”

Vanoli in conferenza stampa ha parlato prima di Udinese-Fiorentina

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa prima di Udinese-Fiorentina, queste le sue parole:

“Preciso una cosa, non è stato un ritiro punitivo. Abbiamo deciso insieme di stare uniti. Se stai insieme hai più tempo di dialogare e vedere delle cose, guardare la partita, non era punitivo. Sennò andavamo subito dopo la partita, l’abbiamo vissuto bene.”

“La mia posizione con quella della Fiorentina non c’entra niente, loro rappresentano una città e i loro tifosi. Da quando si fa gli allenatori che si sa che siamo soggetti a queste cose qua. Devono fare una partita coraggiosa con consapevolezza della classifica e degli errori, fatti in partite in cui devi fare punti. È scoppiato un caso quando parlo di umiltà, ma l’umiltà e consapevolezza. Se va in vantaggio 3 volte in 12 partite, alle volte non basta reagire devi capire anche perché.”

“Prima di tutto, di tutto quello che potete dire di Paolo Vanoli come allenatore e persona sono sempre stato qui a metterci la faccia e dire che il responsabile sono io. Come ha preso il gruppo le parole dell’umiltà? Basta vedere come ha risposto De Gea in sala stampa. Non c’è niente che possa far pensare a un conflitto. L’umiltà sportiva è consapevolezza, cosa fare nel gruppo, una corsa per il compagno. Il rispetto del valore degli avversari anche, contro le grandi tutti concentrati e poi con quelle in cui dovresti fare punti alla prima difficoltà sprofondi. Ma le parole di De Gea dimostrano che siamo uniti e consapevoli.”

“Su quello che sto lavorando è non prendere gol dopo aver perso un possesso. Non è solo qualità tecnica, questo è l’umiltà e la consapevolezza. Hai tirato fuori un gol che tutti incolpano Ndour che non ha marcato Varela. Ma la dimostrazione è che Oulai salta e casca per terra, Jimenez casca per terra. C’è un fotogramma che fa vedere che siamo 4vs3 noi e subiamo gol in 6vs5 per loro. Questa è colpa mia.”

“Sinceramente io parlo tutti i giorni con Paratici e una volta a settimana con Ferrari. Siamo sempre aperti al dialogo per capire cosa migliorare, la cosa bella è il dialogo quotidiano.”

“Non mi fa rabbia parlare di salvezza. Sono due percorsi diversi questi e l’anno scorso. Alla squadra ho dato 3 punti: umiltà, spartito e classifica. La strada è lunga a me sto gruppo piace molto ma dobbiamo crescere molto.”

“Faccio una battuta: a Firenze la difesa a 3 non piace molto, da quando l’ho pensata si sono fatti male i difensori, lanno scorso non la voleva nessuno, forse è un segno. Ci ho pensato si però adesso siamo in emergenza. Un difensore sul mercato? Adesso siamo concentrati sul presente.”

“Chi fa l’allenatore se non sa di essere messo sempre in discussione non fa il suo lavoro. A me interessa la Fiorentina, l’anno scorso era sempre la stessa sintonia. Io non guardo mai indietro, sprechi energie per niente. L’importante è la partita con l’Udinese.”

“L’idea di gioco è in base agli interpreti che ho a disposizione. Prima dell’idea di gioco devi partite da una mentalità. Questa squadra ha talento ma se non lo metti a disposizione della squadra è fine a se stesso. A sprazzi l’abbiamo fatto vedere, con la Juve c’erano tanti calciatori offensivi, ma dobbiamo anche capire che dobbiamo fare punti. Devi giocare con la stessa fame anche con quelle che devi fare punti.”

“Cosa non funziona? Io non mi faccio domande, sono subentrato 2 volte e sono 2 volte diverse. Sarebbe presentuoso dire cosa bisogna fare. Bisogna lavorare e stiamo costruendo un nuovo progetto, sbagliato pensare che il risultato è uguale al risultato economico.”

“Sognare ma il progetto è 3/4 anni. Non strumentalizzate le parole, non è che quest’anno devo vincere lo scudetto. Meglio arrivare un anno 12º per poi fare il salto, anche io sogno di fare qualcosa d’importante ma non lo devo fare domani, c’è un percorso. Perché dovrei fare un passo indietro? Sono l’uomo giusto al posto giusto, sono convinto.”

“Io voglio vedere prima di tutto voglio vedere i miei valori, uscire da squadra dalla difficoltà che lotta, che sul campo suda la maglia. Da questa base si costruisce un’idea di gioco, se non si hanno questi valori con continuità, questi valori li hai o non li hai. A Monza approcci benissimo ma da un episodio, ognuno ha voluto seguire il proprio spartito. Ma non ci sono le qualità per vincere da soli.”