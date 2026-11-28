Nazione: "Vanoli potrebbe schierare Fagioli e Oulai insieme. Per la difesa a tre si attende il rientro di Pongracic"

A Udine il tecnico Vanoli valuta il ritorno a tre centrocampisti di ruolo davanti alla difesa. Per sperimentare la difesa a tre servirà almeno attendere il recupero di Pongracic

Un po’ meno fantasia e un po’ più concretezza. La Fiorentina che domani scenderà in campo a Udine potrebbe cambiare pelle soprattutto in mezzo al campo, laddove Vanoli sta ragionando sull’opportunità di rinunciare a qualcosa in termini di qualità per dare maggior equilibrio alla squadra.

L’idea di sperimentare la difesa a tre non è stata accantonata, ma per metterla in pratica servirà quantomeno aspettare il recupero di Pongracic, a maggior ragione dopo l’infortunio di Viery. Nel frattempo il tecnico può intervenire sulla composizione del centrocampo, tornando a schierare tre interpreti di ruolo davanti alla linea difensiva.

Una soluzione che sulla carta dovrebbe garantire maggior protezione ai due centrali, ma anche consentire alla Fiorentina di accompagnare l’azione offensiva senza correre il rischio di ritrovarsi sistematicamente scoperta una volta perso il pallone. Una delle tante cose che non hanno funzionato lunedì sera a Monza.

Il pensiero corre veloce a Marco Brescianini, che per caratteristiche ben si sposa con quelle che sono le esigenze della Fiorentina in questo momento. L’ex Atalanta potrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Oulai e Ndour, anche se ci sono un paio di variabili da tenere in considerazione.

La prima riguarda proprio l’ivoriano, che ieri non si è allenato avendo usufruito di un giorno di permesso per motivi personali. Fisicamente il ragazzo sta bene e dovrebbe regolarmente far parte del gruppo che questa sera partirà alla volta del Friuli. Con Oulai in cabina di regia, peraltro, si aprirebbe anche un discorso relativo alla posizione in campo di Nicolò Fagioli. Ed eccoci alla seconda variabile tattica.

Fin qui Vanoli lo ha sempre considerato un play, a differenza di quanto fatto dal ct Mancini in Nazionale. Quello della mezzala è un ruolo che Nicolò conosce bene e che gli consentirebbe di giocare qualche metro più avanti, sgravandolo di alcune responsabilità in fase di costruzione.

La convivenza con Oulai è un tema tattico interessante, anche e soprattutto in un momento nel quale la Fiorentina fatica a trovare il giusto compromesso tra qualità e sostanza. L’uno ha la capacità di strappare e guadagnare metri di campo palla al piede, l’altro quella di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione. Vale la pena capire se e quanto i due possano completarsi, con un terzo centrocampista a garantire corsa e inserimenti (in questo caso il ballottaggio sarebbe tra Ndour - non in gran forma in questo periodo - e Brescianini.

Di certo il ritorno a una mediana a tre finirebbe per penalizzare Pedro Gonçalves, che potrebbe cominciare dalla panchina la partita del Bluenergy Stadium. Non tanto una bocciatura del portoghese quanto una scelta dettata dalle necessità del momento.

Vanoli ha insistito parecchio sul concetto di umiltà in questi giorni di ritiro e anche le scelte di formazione potrebbero andare in quella direzione. Prima di tutto la Fiorentina ha bisogno di tornare a essere una squadra difficile da affrontare. E in questo senso, a Udine, molto passerà proprio dal lavoro dei centrocampisti.

L’Udinese è una squadra che rimane senza dubbio in difficoltà, ma sicuramente non manca di fisicità proprio lì in mezzo al campo. E’ in quella zona che si deciderà il match. E Vanoli sta pensando in queste ore di metterci dentro un uomo in più.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione