Vanoli: "Mi dà fastidio chi dice 'facciamo giocare i giovani'. Dobbiamo spingere fino alla fine per i tifosi"

Paolo Vanoli è intervenuto in sala stampa per commentare la sfida tra Fiorentina e Lecce terminata con il risultato di 1-1 con gol di Harrison e Gabriel

È il post partita di Lecce-Fiorentina, interviene in sala stampa mister Vanoli per commentare la gara. Ecco le sue dichiarazioni:

D: Mister Paolo Vanoli, quanto è soddisfatto del risultato di Lecce-Fiorentina?

R: “Temevo molto questa partita anche per via delle assenze. Non abbiamo tanti cambi. Nel secondo tempo si è visto, ci sono mancate le energie nervose. Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Certo, questi sono campi in cui se non fai il secondo gol rischi tanto.”

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D: A che punto è la corsa salvezza e come stanno gli infortunati?

R: “Gosens ha avuto un problema al flessore. Barbo ha fatto una buona partita. La gara in casa contro la Lazio e la vittoria ci hanno permesso di venire qui per affrontare una squadra difficile. Avremo una settimana tipo e spero di poter recuperare i giocatori infortunati.”

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D: C’è spazio anche per divertirsi da qui alla fine della stagione?

R: “Lo cerchiamo sempre, non solo quando si lotta per la salvezza. Abbiamo commesso tanti errori tecnici e su questo dobbiamo migliorare anche in prospettiva futura. Se non hai tecnica butti al vento tutto. La freschezza fisica aiuta. Purtroppo non siamo riusciti a uscire tanto con Piccoli, con i loro due difensori non è semplice.”

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D: Cosa si aspetta dalle ultime partite?

R: “Mi aspetto tanto da me stesso e dai miei giocatori. Fino alla fine pretendo tanto. Dobbiamo chiudere il nostro percorso e guardare al futuro. Mi dà fastidio sentire parlare di far giocare i giovani e lo dico per rispetto anche ai tifosi.” Lo riporta TuttocalcioPuglia