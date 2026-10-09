Vanoli: "Mastantuono è pronto, un ragazzo giovane recupera velocemente. Giocherà chi se lo merita"

Il tecnico viola ha parlato in conferenza stampa del rientro dell'argentino dopo gli impegni con la Nazional

Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Fiorentina, ha fatto il punto sulle condizioni di Franco Mastantuono, rientrato da poco dall'Argentina dopo aver partecipato alla partita d'addio di Lionel Messi con l'Albiceleste.

"Tutti quelli che sono convocati sono pronti, con Mastantuono abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato. Mi impressiona, anche per come è stato ligio in quello che doveva fare. Un ragazzo giovane così recupera bene ma io ho una squadra forte anche con chi è stato con me, domani giocherà chi se lo merita".