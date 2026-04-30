Vanoli ha sistemato anche la difesa: 3 gol subiti nelle ultime 7 e 4 clean sheet. Solo la Juve ha fatto meglio

Sono migliorati i numeri difensivi della Fiorentina nelle ultime 7 partite di campionato, grazie anche a un grande De Gea

Si sta per concludere la stagione della Fiorentina che ormai è ad un passo dalla salvezza aritmetica. Salvezza arrivata proprio grazie ad un girone di ritorno in cui la squadra viola è tornata ai suoi livelli quantomeno come media punti. Il tutto grazie, o con grande merito, a Vanoli che ha sistemato una squadra disastrata dal punto di vista fisico, tattico, di morale e di gruppo.

Il processo più lungo forse è stato quello che ha riguardato la fase difensiva con la Fiorentina che nonostante stessero arrivando i punti necessari a salvarsi ha fatto fatica più volte a proteggere la porta di De Gea. Nelle ultime settimane però i progressi sono arrivati anche lì. Infatti nelle ultime 7 la Fiorentina ha subito solo 3 gol tenendo 4 volte la porto inviolata. Solo la Juventus in questo periodo ha fatto meglio con 1 solo gol subito. Con una difesa più solida è tornato sui suoi livelli anche David De Gea che è tornato ad essere la saracinesca che avevamo apprezzato la scorsa stagione contribuendo con le sue parate a migliorare questo score