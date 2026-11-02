Vanoli: “Alla squadra ho detto che Goncalves è un esempio. Si può difendere anche tenendo palla”

Vanoli ha parlato a Dazn nel post partita

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole:

“La vittoria sono felice per i ragazzi, era da tempo che la meritavano e per errori nostri e per maturità non ci siamo arrivati, ma era la strada giusta. Le parole di Pelle? Noi siamo la Fiorentina, con questa maglia indossiamo qualcosa di importante, questi ragazzi hanno la prospettiva di fare cose importanti. Chi è entrato ci ha fatto vedere che potevamo uscire da questo momento.”

“Ho più di un giocatore importante, sto conoscendo questi ragazzi piano piano ed è normale che a volte devi sistemare un po di cose. Sono convinto di avere una squadra di valore, ma questo valore devi trasformarsi in risultato. Questa sera chi è entrato lo ha fatto bene ma non possiamo prendere 2 gol a partita. Ma l’errore serve a credere. La vittoria di aiuta ad avere più autostima e consapevolezza. Io allo spogliatoio ho detto che Pedro Goncalves è un esempio di professionalità.”

“Io penso che abbiamo interpreti per fare tante cose, ma il problema è la disponibilità. Difendere vuol dire difendere anche con la palla e commettere meno errori tecnici, tenere di più la palla. La qualità non deve essere fine a se stessa ma al servizio della squadra, siamo un gruppo e abbiamo bisogno di tutti.”