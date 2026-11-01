Udinese in caduta libera: esonerato Runjaic dopo il ko con la Roma. Paolo Zanetti favorito per la successione

Il club friulano ha deciso per il cambio in panchina, via l'allenatore tedesco e trattative avviate per Paolo Zanetti

L’Udinese ha deciso di voltare pagina: Kosta Runjaić è stato sollevato dall’incarico di allenatore. A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui la società friulana avrebbe già individuato in Paolo Zanetti il profilo ideale per raccogliere la sua eredità.

Restano da definire alcuni dettagli prima di arrivare all’accordo definitivo, ma la trattativa sembra procedere nella direzione giusta. Il nuovo tecnico potrebbe quindi esordire sulla panchina bianconera in occasione della delicata sfida salvezza contro il Venezia, squadra che ha già allenato in passato.

Alla base della decisione della dirigenza c’è il rendimento fortemente negativo delle ultime settimane, accompagnato da un avvio di stagione decisamente deludente. A risultare fatali sono state soprattutto le sconfitte casalinghe contro Lecce e Roma. Proprio il pesante 2-5 incassato nell’ultimo turno contro la formazione di Gasperini ha aggravato ulteriormente la situazione, facendo scivolare l’Udinese al penultimo posto della classifica di Serie A.