Tuttosport sottolinea: "Il colpo più importante dell'ultimo giorno è della Fiorentina: arriva Gonçalves"

Il gioiello lusitano ha firmato fino al 2031

Il colpo più importante dell’ultimo giorno di trattative porta la firma della Fiorentina, che si assicura l’esterno offensivo Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Contratto fino al 2031 per il gioiello lusitano che andrà con Beto e Gnonto a formare un tridente nuovo di zecca creato dalla Viola nelle ultime 48 ore di mercato.

E non finisce qui: dopo la cessione di Mandragora al Toro Fabio Paratici ha fatto un tentativo per Thorstvedt, ma il Sassuolo ha fatto muro. Motivo per cui ora i toscani stanno sondando il terreno per lo svincolato Marcelo Brozovic. Vedremo se la pista legata al regista croato (cercato anche dal Trabzonspor) decollerà nei prossimi giorni.

Intanto in uscita è volato alla Lazio Albert Gudmundsson in prestito (1 milione) con diritto di riscatto (12 milioni). Un acquisto che ha fatto abortire le negoziazioni dei biancocelesti per Man (Psv); mentre per lo svincolato Icardi la sensazione è che la punta argentina abbia altre idee rispetto alla possibilità di sbarcare alla corte di Gattuso. Lo riporta Tuttosport.