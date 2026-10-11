Tuttosport riporta: "La rivincita di De Rossi contro Vanoli, il Genoa ha schiacciato i viola"
Il tecnico romano ha salvato la panchina con la vittoria
Una prestazione vissuta a due velocità ha regalato al Genoa il primo successo in campionato, firmando al contempo una rivincita dal sapore speciale per Daniele De Rossi. La prima frazione di gioco al Ferraris è stata descritta come un vero e proprio spettacolo, con i rossoblù capaci di chiudere avanti di due reti grazie ai gol di Osmajic e Messias. Nella ripresa, tuttavia, il copione è cambiato radicalmente: la squadra ligure ha sofferto e si è difesa a riccio, arginando i tentativi della Fiorentina e subendo solo nel finale la rete del 2-1, originata da un'autorete di Vasquez.
Nel post-partita, l'allenatore del Genoa non ha nascosto il sollievo e l'intensità delle emozioni vissute in questo avvio di stagione difficile:
«Ad un certo punto tutti quanti avevano deciso che ero sollevato. Sono contento per me, per il mio staff, per i miei giocatori e per la società: da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. Le emozioni sono state tante perché questo è un lavoro che ti strattona. Senza contare tutte le dimostrazioni ricevute in questi giorni dai giocatori: chi con un messaggio, chi con un abbraccio. Facciamo questo lavoro per le emozioni. Abbiamo quattro punti in sei partite, è molto lunga. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, ma se gira diversamente alla fine la pareggi perché la Fiorentina non è che non lo meritasse».
L'ammissione di Vanoli: «Abbiamo sbagliato approccio»
Dall'altra parte, in casa viola, Paolo Vanoli si è assunto tutte le responsabilità di una sconfitta maturata soprattutto a causa di un primo tempo regalato agli avversari. Il tecnico della Fiorentina ha evidenziato i limiti di una squadra ancora giovane e in fase di costruzione:
«Abbiamo sbagliato completamente l’approccio. Da quando sono arrivato dico che dobbiamo diventare squadra, ma squadra si diventa anche quando capisci dove vai a giocare. Il primo tempo quello che volevamo fare l’abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Le tre settimane ci sono servite anche per quello, per mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa e di questo mi prendo le responsabilità. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo perché rispetto alle altre partite da quando ci sono io questa squadra reagisce. Deve essere uno schiaffo di salute»