Tuttosport riporta: "La rivincita di De Rossi contro Vanoli, il Genoa ha schiacciato i viola"

Il tecnico romano ha salvato la panchina con la vittoria

Una prestazione vissuta a due velocità ha regalato al Genoa il primo successo in campionato, firmando al contempo una rivincita dal sapore speciale per Daniele De Rossi. La prima frazione di gioco al Ferraris è stata descritta come un vero e proprio spettacolo, con i rossoblù capaci di chiudere avanti di due reti grazie ai gol di Osmajic e Messias. Nella ripresa, tuttavia, il copione è cambiato radicalmente: la squadra ligure ha sofferto e si è difesa a riccio, arginando i tentativi della Fiorentina e subendo solo nel finale la rete del 2-1, originata da un'autorete di Vasquez.

Nel post-partita, l'allenatore del Genoa non ha nascosto il sollievo e l'intensità delle emozioni vissute in questo avvio di stagione difficile:

«Ad un certo punto tutti quanti avevano deciso che ero sollevato. Sono contento per me, per il mio staff, per i miei giocatori e per la società: da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. Le emozioni sono state tante perché questo è un lavoro che ti strattona. Senza contare tutte le dimostrazioni ricevute in questi giorni dai giocatori: chi con un messaggio, chi con un abbraccio. Facciamo questo lavoro per le emozioni. Abbiamo quattro punti in sei partite, è molto lunga. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, ma se gira diversamente alla fine la pareggi perché la Fiorentina non è che non lo meritasse».

L'ammissione di Vanoli: «Abbiamo sbagliato approccio»

Dall'altra parte, in casa viola, Paolo Vanoli si è assunto tutte le responsabilità di una sconfitta maturata soprattutto a causa di un primo tempo regalato agli avversari. Il tecnico della Fiorentina ha evidenziato i limiti di una squadra ancora giovane e in fase di costruzione: