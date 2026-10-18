Tuttosport annuncia: "Duello tra Mastantuono e Nico Paz per la gloria, l'Argentina sullo sfondo"

I due fantasisti si sfidano per essere il futuro dieci argentino

La Fiorentina approccia la sfida odierna contro il Como mossa da molteplici motivazioni, in primis la necessità di dare respiro a una situazione di classifica che inizia a farsi decisamente delicata. Sulle spalle della formazione di Paolo Vanoli pesa anche il compito di infrangere diversi tabù per restituire un po' di entusiasmo alla piazza. Tra le mura del "Franchi" — impianto che un tempo rappresentava una roccaforte inespugnabile e che oggi, condizionato dai cantieri, si è trasformato in terra di conquista — la vittoria in Serie A manca infatti dal 13 aprile scorso, quando un sigillo di Gosens firmò l'1-0 contro la Lazio. Da quel giorno il ruolino casalingo parla di quattro pareggi e due KO tra la passata stagione e l'avvio di quella attuale: una serie nera che continua a condizionare il cammino dei gigliati. A fare il punto sulla situazione è Tuttosport.

Luci sul duello argentino

Tra i protagonisti più attesi c'è Franco Mastantuono, pronto a scendere sul terreno di gioco con la mano sinistra fasciata per via dell'operazione di riduzione della frattura al quarto metacarpo, con l'inserimento di una vite, sostenuta sabato scorso. Il gioiello argentino ha una gran fame di trovare la sua prima rete casalinga davanti ai propri sostenitori, così da trascinare i compagni verso i tre punti e spuntarla nel suggestivo confronto diretto con il connazionale ed ex Real Madrid Nico Paz, perno fondamentale del Como. I due talenti figurano peraltro sul podio dei calciatori che hanno cercato più frequentemente la via della conclusione in questo avvio di torneo: 25 i tentativi per il viola, 31 per il lariano. Premesse che promettono uno spettacolo di alto livello.