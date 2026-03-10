Trevisani: “Cosa mi resta di Fiorentina-Parma? Che a un certo punto ho iniziato a russare”

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio della lotta salvezza, queste le sue parole sul tema:

“Cosa mi resta di Fiorentina-Parma? Che a un certo punto ho iniziato a russare. La Cremonese si salva con Nicola se inizia a mettere la formazione delle prime 9 giornate. L’Hellas Verona nonostante la vittoria con il Bologna retrocederà. La Cremonese nelle ultime 19 giornate ha fatto 10 punti, una media da 0,5 punti a partita. Un trend preoccupante, soprattutto considerando che dopo le prime 9 giornate era in zona Europa League. Le prime giornate la Cremonese metteva sempre la stessa formazione, adesso gira e la squadra si è un po’ persa”