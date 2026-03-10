10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Trevisani: “Cosa mi resta di Fiorentina-Parma? Che a un certo punto ho iniziato a russare”

News

Trevisani: “Cosa mi resta di Fiorentina-Parma? Che a un certo punto ho iniziato a russare”

Redazione

10 Marzo · 12:10

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 12:10

Condividi:

di

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio della lotta salvezza, queste le sue parole sul tema:

“Cosa mi resta di Fiorentina-Parma? Che a un certo punto ho iniziato a russare. La Cremonese si salva con Nicola se inizia a mettere la formazione delle prime 9 giornate. L’Hellas Verona nonostante la vittoria con il Bologna retrocederà. La Cremonese nelle ultime 19 giornate ha fatto 10 punti, una media da 0,5 punti a partita. Un trend preoccupante, soprattutto considerando che dopo le prime 9 giornate era in zona Europa League. Le prime giornate la Cremonese metteva sempre la stessa formazione, adesso gira e la squadra si è un po’ persa”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio