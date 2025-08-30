Torino-Fiorentina: Probabili formazioni, quote e dove vederla in tv

Domenica la Fiorentina affronterà il Torino fuori casa. Vediamo insieme probabili formazioni, quote bookmakers e dove vederla in tv

Seconda giornata di campionato per la Viola che affronterà un Toro che vuole assolutamente riprendersi dalla clamorosa sconfitta con l'Inter: 5-0 e squadra impalpabile con tantissimi errori grossolani.

Error: Not in a loop or unable to get post ID.

Per la squadra di Pioli il campionato è iniziato con un pareggio beffardo a Cagliari, con i sardi che hanno pareggiato l'iniziale 1-0 quasi a tempo scaduto.

Vediamo insieme probabili formazioni di Torino-Fiorentina, quote dei bookmakers e dove vedere Torino-Fiorentina in tv.

La partita andrà in scena Domenica alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà trasmesso sia su Sky Sport che su DAZN.

Per quanto riguarda le formazioni, in casa Viola confermato De Gea in porta, la Viola dovrebbe giocare con un 5-3-2. Ballottaggio in difesa tra il giovane Comuzzo e Pablo Mari, con uno di loro giocheranno Pongracic e Ranieri. A centrocampo Fagioli da play con Mandragora e Sohm ai lati. Esterni nel 3-5-2 di Pioli saranno Gosens e Dodo, mentre in attacco dovrebbero essere schierati dal primo minuti Kean e Gudmusson, con l'islandese in versione seconda punta che probabilmente giocherà alle spalle dell'italiano.

In casa Toro invece tra i pali troviamo Israel, difesa composta invece da Maripan, Lazzari, Coco e Biraghi, ex di turno. A centrocampo giocheranno Gineitis e Casadei con il nuovo arrivato Aslani a fare da regista. Nel 4-3-3 del Toro di Baroni, giocheranno sugli esterni Ngonge e Vlasic, mentre per quanto riguarda il duo offensivo dovrebbero giocare Simeone e Che Adams.

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers per Torino-Fiorentina, i viola sono dati leggermente favoriti: il segno 1 infatti è quotato mediamente 3.15 dai principali siti di scommesse, ovvero Eurobet, Snai, Bwin e Gioco Digitale. Probabile il pareggio con una quota piuttosto bassa, visto che la X è data in lavagna a 3.05 su Eurobet e 3.00 su Snai. Come dicevamo Fiorentina leggermente favorita secondo i principali siti scommesse calcio visto che è il segno 2 è quotato mediamente 2.40.

Sempre secondo i bookmaker, sarà un match da poche reti, visto che l'Over 2.5 è quotato ben 2.30 mediamente, mentre l'Under 2.5 goals è in una fascia che va da 1.60 a 1.65.

Qui nella tabella in basso potete vedere i migliori bonus scommesse del momento. Per registrarvi è sufficiente cliccare su "Verifica Offerta", compilare il form di registrazione, convalidare il conto ed effettuare un primo deposito qualificante per il bonus benvenuto scommesse.

Vi ricordiamo che Labaroviola è a favore di una politica di gioco responsabile, che il gioco è vietato ai minori e che è severamente vietato giocare su siti non legali.

*Le quote possono essere soggette a variazioni

Error: Not in a loop or unable to get post ID.