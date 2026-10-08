TMW: "La tripletta di Venezia è un grande squillo. La Fiorentina riparte dalla fantasia dell'argentino"

Genoa-Fiorentina mette di fronte due delle squadre che hanno faticato di più in questo avvio di campionato. I viola hanno raccolto finora un solo successo

Il bisogno di punti non manca a nessuno. Genoa-Fiorentina mette di fronte due delle squadre che hanno faticato di più in questo avvio di campionato: il Grifone cerca ancora la prima vittoria, i viola hanno raccolto finora un solo successo. Al Ferraris, ecco tre giocatori da tenere d’occhio.

Milutin Osmajic, quasi tutto il Genoa passa da lui

Tre i gol segnati dal Genoa nelle prime cinque giornate: due portano la sua firma. Arrivato a fine mercato, il montenegrino ha impiegato pochissimo per prendersi l’attacco di Daniele De Rossi: in gol con Como e Parma, sarà ancora lui il principale riferimento offensivo rossoblù. Con Colombo ai box - in foto l'abbraccio tra i due -, le responsabilità aumentano.

Tommaso Baldanzi cerca il primo squillo

È tornato al Genoa per diventare un protagonista e finora gli è mancato soprattutto il gol. L'ex Roma resta uno degli uomini chiamati ad accendere una squadra che ha segnato troppo poco: con il Frosinone aveva anche trovato la rete, poi annullata. E poi c'è aiutare De Rossi, che l'ha fortemente voluto in Liguria.

Il talento di Franco Mastantuono può cambiare tutto

A 19 anni ha già fatto capire perché su di lui ci siano aspettative enormi. La tripletta con il Venezia è lo squillo migliore che poteva chiedere Paolo Vanoli. Smaltita la sosta, la Viola riparte anche dalla fantasia dell’argentino, magari ispirato dal saluto commosso di Lionel Messi alla Seleccion.