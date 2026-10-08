Tifosi viola già innamorati di Mastantuono: è lui il Player of the Month del mese di settembre

Il talento argentino è stato il più votato su InViola: la crescita con Vanoli è stata netta, fino alla tripletta di Venezia e alla recente chiamata con l’Argentina

Franco Mastantuono è già entrato nel cuore dei tifosi viola. Il talento argentino è stato infatti il più votato su InViola come miglior giocatore della Fiorentina nel mese di settembre, conquistando il riconoscimento di Player of the Month. Un premio che fotografa perfettamente l'impatto avuto dal classe 2007 in queste prime settimane di stagione. L'arrivo di Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso dopo appena tre giornate, ha coinciso con una crescita evidente di Mastantuono. Non soltanto per la straordinaria tripletta realizzata contro il Venezia, nella prima partita del nuovo allenatore, ma per una presenza in campo diventata progressivamente più incisiva. A Venezia l'argentino ha trascinato la squadra alla vittoria con tre gol, mostrando qualità, personalità e quella capacità di accendersi che aveva già fatto innamorare Firenze.

LA SVOLTA - Con Vanoli, però, Mastantuono sembra aver trovato anche una dimensione diversa. Il tecnico ha chiesto al giovane talento non soltanto giocate e gol, ma anche partecipazione al lavoro della squadra. E proprio questo aspetto ha colpito particolarmente Vanoli, che dopo la gara di Venezia aveva sottolineato le corse all'indietro dell'argentino e il suo atteggiamento collettivo. È questa forse la cosa più bella per i tifosi: la sensazione che la tripletta non sia stata un episodio isolato, ma soltanto il momento più spettacolare di una crescita più ampia. Mastantuono ha alzato il livello delle proprie prestazioni e, partita dopo partita, sta mostrando sempre più il motivo per cui il Real Madrid ha deciso di puntare su di lui.

LA NAZIONALE - La crescita viola gli è valsa anche la chiamata della Nazionale argentina. Mastantuono è così entrato nel giro della Selección, un ulteriore riconoscimento arrivato in un momento nel quale il suo nome è sempre più al centro dell'attenzione internazionale. E a Firenze, intanto, se ne sono accorti tutti. La tripletta di Venezia ha fatto esplodere l'entusiasmo, ma il Player of the Month racconta qualcosa di ancora più significativo: Mastantuono non è più soltanto il grande talento arrivato dal Real Madrid. È già uno dei giocatori che i tifosi viola aspettano di vedere in campo.