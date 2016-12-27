Tanti, bravi, esperti e… Svincolati. Tutte le soluzioni a costo 0 per la Fiorentina

Come da tradizione, ad ogni sessione di mercato che si rispetti, si ripresenta la conta dei famigerati svincolati: tutti quei giocatori più o meno giovani che, per le più disparate ragioni, si ritrovano senza squadra e che quindi costretti a vagare all’ansiosa ricerca di una nuova destinazione che li permetta così di rimettersi in gioco nel grande calcio. Dunque, se elencarli tutti risulta pressochè impossibile, ci limitiamo a riportare i nomi di coloro che, per esperienza e prestigo, meriterebbero di essere presi in considerazione dalla dirigenza viola in vista del prossimo mercato di riparazione.
Martin Caceres (29 anni). L’ex difensore della Juventus, già proposto alla Fiorentina a più riprese, risulterebbe piuttosto utile in un reparto difensivo fin troppe volte oggetto di discussione.
Lorik Cana (33). Tanta esperienza europea tra PSG, Marsiglia, Sunderland, Galatasaray, Lazio e Nantes per il difensore centrale albanese.
Joleon Lescott (34). Un altro centrale difensivo di sicura affidabilità in virtù delle oltre 200 presenza in Premier League e dell’esperienza con la nazionale inglese.
Juan Manuel Vargas (33). 147 presenze e 17 gol con la Fiorentina per el Loco.
Kevin Constant (29). Tanta esperienza in Serie A con le maglie di Chievo, Genoa, Milan e Bologna.
Marco Motta (30). Terzino sinistro attualmete svincolato dopo l’esperienza inglese.
Jose Bosingwa (34). Devastante sull’out di destra con le maglie di Porto e Chelsea vanta anche 27 presenze con la nazionale portoghese.
Fausto Rossi (26). A soli 26 anni perchè non scommettere sul rilancio del centrocampista scuola Juvetus?
Raul Meireles (33). Porto, Liverpool, Chelsea e Fenerbahce, oltre a 76 presenze in nazionale, per il centrocampista portoghese.
Royston Drenthe (29). Esterno sinistro di grande corsa ha vinto Liga e Supercoppa di Spagna con il Real Madrid.
Emmanuel Adebayor (32). 166 reti messe a segno tra club e nazionale per un curriculum che non ha bisogno di ulteriori commenti.
Jefferson Farfan (32). Attaccante rapidissimo, dopo aver trascorso quasi tutta la carriera tra PSV e Shalke 04, è attualmente in cerca di una sistemazione.
Ronaldinho (36). Soluzione alquanto improbabile e fantasiosa, ma visto che a 36 anni il Gaucho ha ancora tanta voglia di giocare perchè non farci un pensierino…