Tanti auguri Fiorentina! Gli eventi di oggi, dallo spettacolo sul campo post partita alle iniziative in città

Per il centenario sono previste tutta una serie di attività dentro e fuori dal campo, dal pranzo con le "vecchie glorie" al lunghissimo post partita, agli eventi in città

FIRENZE - Oggi è il compleanno della Fiorentina. Non uno qualunque: la società viola compie cento anni tondi. Un evento speciale e atteso da tutti i tifosi, che potranno celebrarla partecipando o assistendo alle varie iniziative in programma. Aprirà le danze un pranzo previsto per le ore 13 al Viola Park, con le “vecchie glorie” che si ritroveranno e verranno poi accompagnate allo stadio. Alle 18.30 il fischio d’inizio di Fiorentina-Frosinone, dopo cui l’Artemio Franchi ospiterà uno spettacolo celebrativo fatto di coreografie, giochi di luce, immagini storiche, musica, momenti dedicati ai grandi protagonisti del club, diverse sorprese e festeggiamenti sul campo.



FIRENZE TUTTA VIOLA. In tutto questo, dopo il tramonto, i luoghi simbolo della città si coloreranno rigorosamente di viola: saranno illuminate le Porte Storiche, Santa Croce, Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Pizza della Signoria e lo stesso stadio Franchi. Nel centro storico sono anche previste vetrofanie e bandiere viola in diverse strade, tra cui Borgo Ognissanti, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. Uno spettacolo unico e suggestivo.



GLI EVENTI. Da ormai una settimana, fino al 13 settembre, è visitabile la mostra “Cent’anni di Fiorentini. Dentro e fuori lo stadio”, al Cortile di Michelozzo in Palazzo Vecchio, con le fotografie dell'Archivio Foto Locchi che raccontano il rapporto tra Firenze, i tifosi e la Fiorentina nel corso del secolo. Interessante anche l’appuntamento all'Hard Rock Cafe Florence, in programma dalle 13 alle 15, con una Rockin'1000 Jam organizzata proprio in occasione del centenario. Si esibiranno dal vivo i musicisti della community Rockin'1000, con 13 brani rock.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport