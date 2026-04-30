Sosta ai box per i giocatori della Fiorentina. Pranzo e giornata di relax insieme alle famiglie

Mancano quattro partite alla fine di questa stagione travagliata per la Fiorentina, e questo pomeriggio, per l'ora di pranzo, i giocatori viola insieme a mogli e figli, si sono ritrovate in una villa poco distante dal Viola Park per pranzare insieme

Mancano quattro partite alla fine di questa stagione travagliata per la Fiorentina, e questo pomeriggio, per l'ora di pranzo, i giocatori viola insieme a mogli e figli, si sono ritrovate in una villa poco distante dal Viola Park per pranzare insieme. Tutto questo dopo la seduta di allenamento intensissima, svoltasi questa mattina per prepararsi al meglio al rush finale: Roma, Genoa, Juventus e Atalanta. Presenti tutti i giocatori, con l'iniziativa che è stata presa dai senatori e accolta con grande entusiasmo da tutti (dato il giorno libero di domani concesso da mister Vanoli - ndr), con gonfiabili e giochi per i bambini. Sono stati invitati anche i componenti degli staff gigliato, anche se la maggior parte di loro ha declinato l'invito, tra cui anche il tecnico. E come dimostra qualche foto già postata da alcuni giocatori, la Fiorentina sembra aver ritrovato il sorriso, nonostante la classifica non sia certo incantevole.