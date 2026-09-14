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Sky Sport riporta: "Icardi è vicino alla Lazio" Era stato sondato come alternativa a Kean in estate

Il giocatore argentino è più propenso ad accettare i biancocelesti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 18:21
Sky Sport riporta: "Icardi è vicino alla Lazio" Era stato sondato come alternativa a Kean in estate -
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Il suo profilo era stato accostato anche alla Fiorentina, subito dopo l'addio di Moise Kean in direzione Como; attualmente, però, Mauro Icardi appare orientato verso un altro club del nostro campionato.

Dialoghi riaperti Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lazio ha ripreso i contatti con l'entourage del centravanti argentino, a seguito di un primo tentativo non andato a buon fine nelle battute conclusive del mercato estivo. Il buon avvio di stagione della formazione biancoceleste potrebbe rappresentare la spinta decisiva per l'ex Inter, oggi maggiormente aperto all'ipotesi di un approdo a Roma.

La decisione finale L'esito dell'operazione è comunque legato al benestare di Gattuso. L'allenatore dovrà valutare la compatibilità di Icardi con le proprie idee tattiche, un passaggio reso ancora più delicato dall'uscita di Dia, che ha lasciato l'organico sprovvisto di un'alternativa di ruolo al centro dell'attacco.

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