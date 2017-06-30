Sky Sport: la Fiorentina offre 20 mln più bonus per Simeone, martedì l'incontro tra l'agente e Corvino

Leo Rodriguez, agente di Simeone, arriverà in Italia martedì mattina e pranzerà con Corvino. I viola scavalcano così Torino, Villareal e Malaga

La trattativa con la quale la Fiorentina spera di assicurarsi le prestazioni di Giovanni Simeone sta entrando nel vivo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che lo scenario si stia arricchendo di importanti novità. Infatti sembra che la società gigliata abbia presentato un'offerta da 20 milioni di euro più bonus per arrivare all'attaccante argentino ma il Genoa, tuttavia, continua a chiederne 25 più bonus.

L'offerta formale potrebbe essere presentata già la prossima settimana, quando (martedì) avverrà anche l'incontro tra l'agente del giocatore e Pantaleo Corvino.

I viola quindi scavalcano il Torino che, nei giorni scorsi, avevano offerto ai rossoblù 18 milioni di euro, offerta però ritenuta insufficiente dal club di Preziosi. Stando alle indiscrezioni pare che l'attuale attaccante del Genoa sia seguito con attenzione anche da Malaga e Villareal.