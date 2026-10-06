Sky annuncia: “Ranieri rinnova con la Fiorentina, per lui contratto fino al 2029 con opzione per il 2030”

Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina, pronto contratto fino al 2030

L’emittente televisiva Sky sport ha dato degli aggiornamenti che riguardando la Fiorentina. Infatti secondo Sky c’è l’accordo tra la Fiorentina e Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Ai microfoni di Sky Ranieri ha dichiarato:

“Sono felice e super onorato, sono 13 anni che sono in questa società e ho vissute tante cose qui: gioie e delusioni. Un onore poter continuare”