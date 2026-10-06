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Sky annuncia: “Ranieri rinnova con la Fiorentina, per lui contratto fino al 2029 con opzione per il 2030”

Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina, pronto contratto fino al 2030

A cura di Andrea Pagni
06 ottobre 2026 18:55
Sky annuncia: “Ranieri rinnova con la Fiorentina, per lui contratto fino al 2029 con opzione per il 2030” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L’emittente televisiva Sky sport ha dato degli aggiornamenti che riguardando la Fiorentina. Infatti secondo Sky c’è l’accordo tra la Fiorentina e Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Ai microfoni di Sky Ranieri ha dichiarato:

“Sono felice e super onorato, sono 13 anni che sono in questa società e ho vissute tante cose qui: gioie e delusioni. Un onore poter continuare”

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