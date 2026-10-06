Sky annuncia: “Ranieri rinnova con la Fiorentina, per lui contratto fino al 2029 con opzione per il 2030”
Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina, pronto contratto fino al 2030
A cura di Andrea Pagni
06 ottobre 2026 18:55
L’emittente televisiva Sky sport ha dato degli aggiornamenti che riguardando la Fiorentina. Infatti secondo Sky c’è l’accordo tra la Fiorentina e Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Ai microfoni di Sky Ranieri ha dichiarato:
“Sono felice e super onorato, sono 13 anni che sono in questa società e ho vissute tante cose qui: gioie e delusioni. Un onore poter continuare”