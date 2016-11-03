SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SLOVAN LIBEREC

Questo il live minuto per minuto di Fiorentina-Slovan Liberec

22.58: finisce qui! Fiorentina 3 Slovan Liberec 0: Ilicic (R), Kalinic, Cristoforo. Classifica girone J: Fiorentina 10, Qarabag 7, Paok 4, Slovan Liberec 1. Buona serata da Gabriele Caldieron

90': tre minuti di recupero.

88': dopo una serie di rimpalli calcia Vuch ma il tiro si perde sul fondo, era una buona occasione ospite.

84': Gonzalo bravissimo a sventare un pericolosissimo cross. Esce Kalinic entra Bernardeschi.

78': Sykora esce ed entra Navratil. Esce Borja Valero ed entra Babacar.

75': bravo Milic che sventa di testa un doppio rimpallo pericolosissimo.

72': GOAL! CRISTOFORO! Borja Valero smista al limite è il centrocampista gigliato sposta la palla sul destro e incrocia trovando l'angolino. Secondo goal da professionista e primo goal in maglia viola! 3-0 viola.

71': bel cross di Tomovic per Kalinic che stacca e colpisce di testa, tiro debole e facilmente bloccato.

68': esce Ilicic entra Vecino.

64': Ilicic serve bene Kalinic al limite che si gira e prova a calciare col destro, palla lontana dai pali.

61': Folprecht ci prova girando con la testa, buona l'intenzione non perfetta l'esecuzione.

59': bravo Sanchez a chiuderebbe una buona iniziativa ceca.

58': Kalinic illumina Chiesa che converge al centro da destra e col sinistro calcia, fuori.

53': ancora Ilicic col sinistro da distanza siderale, tiro velleitario.

52': ci prova Borja Valero con un bel collo destro dalla distanza, palla alta.

49': dribbling secco al limite per Ilicic che poi chiude troppo il sinistro che si perde a lato.

22.09: VIA! È iniziato il secondo tempo, nessun cambio ulteriore in entrambe le file.

---------SECONDO TEMPO-------

21.52: fine primo tempo al Franchi 2-0 per la Fiorentina.

42': KALINIIIIICCC! 2-0! Esterno meraviglioso di Ilicic in verticale, Coufal sbaglia, Kalinic salta il portiere e deposita in rete. 9 rete stagionale per il bomber.

40': giallo per Tomovic. Che entra in diffida.

35': altro tentativo di passaggio filtrante di Ilicic per Kalinic, la difesa sventa.

32': non nascondo la mia contentezza per lo sfortunatissimo Ilicic che anche oggi aveva trovato un legno, primo goal stagionale e trentaduesimo in maglia viola.

31': giallo anche per Bartosak per un fallo su Ilicic.

29': RETE! NON PERDONA ILICIC! Spiazzato il portiere ed ecco il primo goal stagionale 1-0. Perfetta la sua esecuzione.

28': CALCIO DI RIGORE! Ilicic si beve il numero 16 Sukennik che lo trancia dopo una buona trama offensiva.

25': Kalinic furbescamente mette giù egregiamente un lancio di Tomovic, poi non trova la porta col sinistro.

21': PROVVIDENZIALE TATARUSANU! Punizione dai 20 metri per lo Slovan che mette al centro, in mischia Folprecht (in posizione quanto meno dubbia) impatta ma Tata alza sopra la traversa!

16': Nitriansky entra al posto di Hovorka.

14': PALO DI ILICIC! Schema su calcio piazzato dove viene servito lo sloveno, converge verso il dentro e col destro da fuori c'entra il palo pieno, che sfortuna! È l'ennesimo del numero 72 viola in questa stagione.

14': Kalinic guadagna un corner.

10': collosa la manovra gigliata, sembra Cristoforo a fare il trequartista anziché Borja Valero.

5': ammonito Sukennik per un fallo su Cristoforo. Redarguito per gioco pericoloso.

3': subito ruvido lo Slovan che commette due falli prima si Chiesa poi su Borja Valero.

21.05: VIA! È iniziata Fiorentina-Slovan

-----------INIZIO GARA----------

20.35: la Fiorentina scende in campo per la fase di riscaldamento.

FORMAZIONI UFFICIALI: Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, De Maio; Chiesa, Sanchez, Cristoforo, Milic; Borja Valero, Ilicic; Kalinic.

Slovan Liberec (4-2-3-1): Hladky; Coufal, Sukannik, Hovorka, Bartosak; Folprecht, Sykora; Bartl, Sevcik, Vuch; Markovic.

20.29: serata d'Europa, serata che potrebbe ipotecare il passaggio del turno, buonasera da Gabriele Caldieron di scena Fiorentina - Slovan Liberec gara valevole per la quarta giornata del gruppo J di Europa League.