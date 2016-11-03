Corvino: "Sousa è un vincente e stiamo già parlando del futuro. È stato frainteso"

Giocare ogni tre giorni non è facile ma dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi e mettere al sicuro la qualificazione

Nel pre partita di Fiorentina-Slovan Liberec ha parlato ai microfoni di Sky Sport il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino: "Nelle ultime due settimane abbiamo giocato praticamente una partita ogni tre giorni quindi è comprensibile che la fatica si faccia sentire, ma stasera vogliamo centrare la vittoria davanti ai nostri tifosi e ipotecare il passaggio del turno indipendentemente da chi il mister deciderà di mandare in campo".

Prosegue proprio sulle recenti dichiarazioni di Paulo Sousa: "Sousa è un vincente e in quanto tale vuole vincere sempre. Forse si è parlato troppo di queste sue dichiarazioni e probabilmente è stato frainteso, visto che a volte ha alcune difficoltà con la lingua. Lui ha una grande cultura del lavoro e lo svolge sempre con qualità, per questo penso che le sue parole fossero riferite al momento in cui la squadra non riusciva ad ottenere i risultati desiderati. Siamo molto soddisfatti del suo lavoro infatti, oltre ad essere concentrati sul presente, stiamo lavorando anche in chiave futura."