Secolo XIX: Rossi al Genoa guadagnerà meno di un medio calciatore di Serie B, le cifre dell'accordo...

Giuseppe Rossi è tornato in Italia, dove a breve ricuocerà a calcare i campi della nostra Serie A. Il giocatore italo American ha firmato un contratto annuale con il Genoa e l'edizione odierna de Il S...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2017 12:51

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