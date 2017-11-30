Secolo XIX: Rossi al Genoa guadagnerà meno di un medio calciatore di Serie B, le cifre dell'accordo...
Giuseppe Rossi è tornato in Italia, dove a breve ricuocerà a calcare i campi della nostra Serie A. Il giocatore italo American ha firmato un contratto annuale con il Genoa e l'edizione odierna de Il S...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 12:51
Giuseppe Rossi è tornato in Italia, dove a breve ricuocerà a calcare i campi della nostra Serie A. Il giocatore italo American ha firmato un contratto annuale con il Genoa e l'edizione odierna de Il Secolo XIX fa chiarezza sui dettagli dell'accordo. L'ex attaccante della Fiorentina, nella Genova rossoblù, guadagnerà molto meno dei suoi compagni... Meno anche di molti calciatori di Serie B. Pepito percepirà infatti uno stipendio di 200.000 euro lordi su base annua, una cifra inferiore alla media della serie cadetta.