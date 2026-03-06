Scala: “La classifica non rassicura, ma la Fiorentina ha valori oltre la salvezza. Può salvarsi presto”

Durante il sesto anniversario della Di Chiara Academy, l’ex viola Nevio Scala è intervenuto parlando anche della situazione della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli.

Scala ha raccontato di seguire con grande attenzione il percorso del Parma:

“Seguo molto il Parma e sono spesso in contatto con l’ambiente. Le loro partite le guardo sempre con grande interesse, anche perché negli ultimi tempi ho stretto una bella amicizia con Carlos Cuesta. Questo mi permette di essere vicino alla squadra e di tifare per loro. Mi auguro davvero che possano raggiungere qualche traguardo importante”.

Parlando della formazione emiliana, l’ex allenatore ha sottolineato come possa rappresentare un avversario ostico:

“Il Parma non ha punti deboli evidenti. Ha dimostrato il suo valore vincendo a Milano e quindi credo che possa mettere in difficoltà anche la Fiorentina. Detto questo, avendo indossato anche la maglia viola, mi limito a dire che spero vinca la squadra migliore”.

Un passaggio poi proprio sulla situazione della Fiorentina:

“Spero che la Fiorentina riesca a conquistare la salvezza il prima possibile, anche se penso che non ci siano particolari rischi. La classifica in questo momento non è tranquillizzante, ma il potenziale della squadra va oltre la semplice lotta per non retrocedere. Ci sono ancora molte partite da giocare e il tempo per sistemare le cose non manca”.

Infine, alla domanda su cosa manchi alla squadra viola, Scala ha preferito non sbilanciarsi:

“Onestamente non saprei cosa dire. In carriera mi è capitato raramente di lottare per la salvezza, e la retrocessione non l’ho mai davvero sfiorata, forse sono stato anche fortunato. Non seguo la Fiorentina quotidianamente e per dare giudizi precisi bisognerebbe vivere lo spogliatoio dall’interno”.