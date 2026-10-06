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Ryanair prende in giro il Genoa: "Brutte notizie per voi: questo weekend torna la Serie A"

Lo sfottò di Ryanair nei confronti del prossimo avversario della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2026 13:48
Ryanair prende in giro il Genoa: "Brutte notizie per voi: questo weekend torna la Serie A" -
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Una battuta social che farà discutere i tifosi del Genoa e, chissà, anche quelli della Fiorentina. Ryanair Italia ha scelto ancora una volta l'ironia per commentare il mondo del calcio, pubblicando su X un messaggio decisamente pungente nei confronti del Grifone.

La compagnia aerea, del resto, non è nuova a questo tipo di contenuti: i suoi profili social vengono spesso utilizzati per lanciare sfottò legati all'attualità calcistica.

Questa volta nel mirino è finito il Genoa: Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A. Una frecciata legata al momento complicato della squadra di De Rossi che, indirettamente, coinvolge anche la Fiorentina.

I viola saranno infatti di scena proprio a Marassi contro il Genoa nell'anticipo di sabato. Una semplice battuta per Ryanair, ma per gli scaramantici potrebbe essere meglio fare gli scongiuri.

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