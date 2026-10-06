Ryanair prende in giro il Genoa: "Brutte notizie per voi: questo weekend torna la Serie A"
Lo sfottò di Ryanair nei confronti del prossimo avversario della Fiorentina
Una battuta social che farà discutere i tifosi del Genoa e, chissà, anche quelli della Fiorentina. Ryanair Italia ha scelto ancora una volta l'ironia per commentare il mondo del calcio, pubblicando su X un messaggio decisamente pungente nei confronti del Grifone.
La compagnia aerea, del resto, non è nuova a questo tipo di contenuti: i suoi profili social vengono spesso utilizzati per lanciare sfottò legati all'attualità calcistica.
Questa volta nel mirino è finito il Genoa: “Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A”. Una frecciata legata al momento complicato della squadra di De Rossi che, indirettamente, coinvolge anche la Fiorentina.
I viola saranno infatti di scena proprio a Marassi contro il Genoa nell'anticipo di sabato. Una semplice battuta per Ryanair, ma per gli scaramantici potrebbe essere meglio fare gli scongiuri.