Ryanair prende in giro il Genoa: "Brutte notizie per voi: questo weekend torna la Serie A"

Lo sfottò di Ryanair nei confronti del prossimo avversario della Fiorentina

Una battuta social che farà discutere i tifosi del Genoa e, chissà, anche quelli della Fiorentina. Ryanair Italia ha scelto ancora una volta l'ironia per commentare il mondo del calcio, pubblicando su X un messaggio decisamente pungente nei confronti del Grifone.

La compagnia aerea, del resto, non è nuova a questo tipo di contenuti: i suoi profili social vengono spesso utilizzati per lanciare sfottò legati all'attualità calcistica.

Questa volta nel mirino è finito il Genoa: “Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A”. Una frecciata legata al momento complicato della squadra di De Rossi che, indirettamente, coinvolge anche la Fiorentina.

I viola saranno infatti di scena proprio a Marassi contro il Genoa nell'anticipo di sabato. Una semplice battuta per Ryanair, ma per gli scaramantici potrebbe essere meglio fare gli scongiuri.