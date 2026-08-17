Romano sul caso Kean: "Fabregas lo vuole, ma il Como non arriverà mai ai 45 milioni richiesti dalla viola"

Il giornalista aggiunge: "O si trova una soluzione in mezzo o sarà molto dura arrivare a una fumata bianca".

Potrebbe essere una settimana importante per Moise Kean e la Fiorentina, con l'attaccante italiano sempre al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero andare verso il Como di Fabregas.

In merito a questi rumours, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha voluto fare chiarezza sulla situazione che lega la viola, i lariani e la punta ex Juve: "Como e Fiorentina sono pronte a tenersi in contatto per Kean. I lariani non partiranno da 45 milioni e non credo possano arrivare a quelle cifre. O si trova una soluzione nel mezzo o sarà dura. Il Como continua però a spingere per il giocatore, con Fabregas che lo vuole".