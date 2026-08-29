Romano conferma: “Fiorentina-Njie, siamo in chiusura: 16 milioni più 4 di bonus al Torino"

Arrivano importanti aggiornamenti da Fabrizio Romano sulla trattativa per Alieu Njie

La trattativa tra Fiorentina e Torino per Alieu Njie sembra essere ormai entrata nella fase decisiva. Dopo i contatti delle ultime ore, arrivano importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento del giovane attaccante svedese in viola.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Fiorentina è vicina a chiudere l’accordo per l’acquisto di Alieu Njie dal Torino, con l’intesa già raggiunta con l’entourage del giocatore. Il calciatore firmerà un contratto fino a giugno 2030, con un’opzione per un’ulteriore stagione fino al 2031. I due club sono in trattative avanzate sulla base di 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus.