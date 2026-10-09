Rocchi torna in TV dopo l’inchiesta: sarà opinionista DAZN per analizzare gli episodi arbitrali

Archiviata l'indagine, Gianluca Rocchi torna in pista

L’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi si prepara a tornare nel mondo del calcio con un incarico inedito dopo i mesi trascorsi al centro dell'inchiesta sul sistema arbitrale italiano.

Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti c’erano le cosiddette “bussate” alla sala VAR di Lissone durante Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe richiamato l’attenzione degli addetti al VAR mentre veniva riesaminato un calcio di rigore, interferendo nella loro valutazione. L’indagine si era poi estesa anche alle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali, coinvolgendo nella vicenda anche alcuni club, tra cui l’Inter.

Dopo l’estate, per entrambi i filoni investigativi è stata richiesta l’archiviazione: secondo i magistrati, non sarebbero emersi elementi sufficienti a sostenere l’ipotesi di frode sportiva. Anche la FIGC ha archiviato i procedimenti sportivi legati alla vicenda.

Dopo la revoca della sospensione cautelare nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, l’ex direttore di gara approda a DAZN in veste di opinionista per la stagione 2026-27.



Dopo le numerose apparizioni a Open VAR, il programma dedicato all’analisi degli episodi arbitrali più discussi della Serie A durante il suo mandato da designatore, Rocchi intraprenderà una nuova esperienza televisiva. Sarà infatti uno dei volti fissi di Fuoriclasse, il format della domenica sera condotto da Diletta Leotta, nel quale metterà a disposizione del pubblico le competenze maturate nel calcio italiano e internazionale.



Il suo debutto è previsto per domenica 11 ottobre, in occasione di Cagliari-Juventus, in programma alle 20:45 e trasmessa in esclusiva su DAZN. L’ex responsabile della CAN di Serie A e Serie B prenderà parte al post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.



“Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”, ha dichiarato Gianluca Rocchi.