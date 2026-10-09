Rinnova Ranieri, Corriere dello Sport: "L’ultimo prolungamento era fino al 2028, ora firma per altri 3 anni"

Fabio Paratici lo ha voluto premiare per la sua dedizione e lo spirito di squadra preziosissimo. Ranieri è de facto uno dei leader dello spogliatoio

FIRENZE - Luca Ranieri si è ulteriormente legato alla Fiorentina. Il matrimonio fra il difensore ligure e il club viola proseguirà per altri tre anni, più opzione: «ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l'accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030». L’ultimo prolungamento era stato il 27 agosto di due anni fa, quando il giocatore firmò fino al 2028. Fabio Paratici lo ha voluto premiare per la sua dedizione e lo spirito di squadra preziosissimo.



L'EMOZIONE. «Sono onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai, per me, è diventata una famiglia - ha detto Ranieri ai canali ufficiali del club - Sono qui da quando avevo 13 anni». L’emozione traspare lampante dalle parole del ragazzo, che sottolinea l’importanza di aver rinnovato nell’anno del centenario: «Questo ha un valore enorme». Infine si sofferma sul momento della squadra, che domani affronterà il Genoa: «Il mister è tornato carichissimo. Siamo contenti di lavorare con lui. È stata una sosta lunga, anomala, e abbiamo lavorato sia sotto l'aspetto fisico che mentale. Ci faremo dunque trovare pronti».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport